Consommer durable dans son quartier – c’est possible ! Les bonnes adresses à Vincennes – Fontenay Le 30 novembre dernier, j’ai assisté à Vincennes à un Forum Débat sur le thème « Comment produire et consommer autrement – Bio, végétarien, local – Actions et perspectives » organisé par la députée EELV, Laurence Abeille. Environ une centaine de personnes étaient présentes – un beau succès, reflet de la demande croissante de manger et d’acheter différemment, plus durablement. Vincennoise depuis juillet, ce fût pour moi une excellente occasion de faire de très belles rencontres et de découvrir de nouvelles adresses dans mon quartier ! Preuve que – même en région parisienne – il est possible d’avoir accès à une palette de plus en plus large de boutiques permettant de manger local, bio, zéro déchet, solidaire, artisanal, éco-responsable – avec une offre de qualité et gourmande. Preuve que de très nombreuses personnes se bougent localement, inventent, se lancent, risquent et développent des projets concrets ! Et derrière ces adresses apparaissent des gens ...

Qu’est-ce qu’on mange dans le futur ? La réponse en 4 films Petit article spécial festival de Cannes ! Que mangerons-nous dans cinquante, dans cent ans ou plus ? Aurons-nous assez à manger ? Nous nourrirons-nous de pilules, de poudres, d’insectes ? Connaîtrons-nous encore le « concept » des produits frais ou mangerons-nous exclusivement des plats préparés et/ou lyophilisés ? Le cinéma – à travers les films d’anticipation – imagine l’avenir de notre alimentation. Comme le souligne le très bon film Demain, la vision du futur dans ce genre cinématographique peut être assez catastrophique et pessimiste mais elle reflète par contre très bien nos peurs actuelles. Allons faire un petit tour dans le futur alimentaire imaginé par le cinéma dans les films 1984, Retour vers le futur II, Soleil vert et La Machine à explorer le temps, ça fait réfléchir ! Bonne lecture ! Lucia 1984 : rationalisation, faim, nourriture sans saveur J’ai lu pour la première fois le livre de George Orwell cette année, et je conseille vivement de se lancer ...

Changements climatiques, alimentation et agriculture : 10 chiffres à connaitre et des idées pour agir ! A l’occasion de la signature à New York le 22 avril de l’accord sur le climat négocié lors de la COP21 à Paris, petit article pour revenir sur les 10 chiffres à connaitre sur les changements climatiques, l’alimentation et l’agriculture accompagnés d’exemples d’actions déjà en cours / de choses qu’on peut faire à notre niveau. 1° 2° 3°, c’est parti ! Lucia Mais déjà, 4 chiffres à connaitre sur le défi du changement climatique en général 0,85°C c’est le réchauffement déjà enregistré dans la période 1880 -2012 sur la base des données recueillies au niveau des terres émergées et des océans (Source : Cinquième Rapport d’évaluation du GIEC, page 2). +3,7 à 4,8 °C Les augmentations moyennes des températures prévues à horizon 2100 par rapport à la moyenne des températures sur la période 1850-1900 si rien n’est fait (Source : Cinquième Rapport d’évaluation du GIEC, GIEC, page 21). + 26 à 81 cm ...

3 femmes à découvrir qui se battent pour une agriculture et une alimentation plus durables En ce 8 mars, je voulais vous présenter trois femmes qui, selon moi, font un travail incroyable sur les thèmes de l’alimentation et de l’agriculture durables. Ces trois femmes sont très connues mais ce sont elles qui m’ont marqué dans ma réflexion et mon parcours personnels. Car il y en a beaucoup plus que trois dans le monde qui font bouger les lignes : des agricultrices, des chercheuses, des activistes, des chefs cuisiniers, n’hésitez pas m’en présenter dans les commentaires. Bonne lecture ! Lucia Vandana Shiva Vous l’avez certainement déjà vu, ou déjà entendu son nom, Vandana Shina se déplace partout dans le monde pour porter ses messages : En premier lieu, la protection de la diversité des ressources naturelles notamment la conservation des variétés de graines avec la création du mouvement national Navdanya. Ce dernier a permis « de conserver plus 3000 variétés de riz en Inde et établi 60 banques de graines ...

Ma toute première fois au salon de l’agriculture Mardi 1er mars, je me suis rendue pour la première fois de ma vie au salon de l’agriculture. Même si le contexte de crise agricole est bien dans toutes les têtes, le salon est aussi une occasion de mieux connaitre les nombreuses initiatives qui se développent sur les territoires et font changer jour après jour l’agriculture française : le développement des circuits courts, le travail sur la biodiversité dans l’agriculture, le bio, les méthodes pour utiliser moins d’intrants, l’économie sociale et solidaire etc. J’ai rencontré de nombreuses personnes motivées et passionnées par leur travail et j’ai appris énormément de choses. Sans oublier que le salon permet de voyager, de goûter les spécialités du terroir ou étrangères, d’écouter des conférences ou des émissions de radio très intéressantes, de croiser des politiques (j’ai vu de loin Marine Le Pen et le président de la Région Rhône Alpes, Laurent Wauquiez), de se faire ...

Rétrospective Salon de l’agriculture 2006-2016 : montée en puissance des enjeux de durabilité, crise agricole, innovation et politique Et si on replongeait dans les dix dernières années du salon international de l’agriculture (SIA de son petit nom) ? Au-delà des anecdotes comme le fameux « Casse-toi, pauvre con », ce rendez-vous n’est pas seulement politique mais permet de voir en arrière-plan les enjeux et les évolutions qui marquent l’agriculture française. Et comme vous le verrez, des mots reviennent souvent « Europe – crise agricole – français – emploi – PAC – innovation », et surtout, la montée en puissance des notions de durabilité (bio, agroécologie, circuits courts, gaspillage alimentaire, OGM, énergie), au cœur de notre blog. Bon voyage dans le passé ! Lucia Salon de l’ agriculture 2016 : « l’ agriculture et l’alimentation citoyenne » Et commençons par le commencement avec le salon de l’agriculture 2016. Le thème choisi pour le salon est « l’agriculture et l’alimentation citoyenne ». L’alimentation apparait pour la première fois dans le titre du thème principal du salon. ...

Des tomates en hiver, non mais allô quoi ! 5 bonnes raisons pour manger de saison 5 bonnes raisons qui montrent que consommer de saison est plus « swag » que manger des tomates et des framboises fraîches en hiver, acheter des roses en février ou du fromage de chèvre en janvier sans oublier quelques petits conseils pour savoir comment manger de saison afin de re-normaliser le concept devenu étrangement original. Bonne lecture ! Lucia Ps : le blog créé à l’origine dans la perspective de l’Exposition universelle Milan 2015 devient généraliste et évoquera les thèmes de l’agriculture et de l’alimentation durables, les enjeux posés, les initiatives qui émergent, en proposant aussi des quiz et des jeux Raison 1 : les tomates en hiver, ce n’est pas souvent très bon De retour en France après quatre années passées à Rome j’ai subi une attaque quelque peu inattendue : l’attaque des tomates fraîches en hiver. Sur les tables et dans les frigos de mes amis, au restaurant dans les salades ou en accompagnement des plats, ...

Consommer et manger durable : quelle définition et comment le promouvoir ? Interview de Stefanos Fotiou, responsable de la division « ville et modes de vie » de l’UNEP Que signifie modes de vie et consommation durables ? Quelle est la définition concrète en matière d’alimentation (est-ce que cela signifie manger bio, local de saison, être végétarien ?), comment promouvoir des habitudes de consommation plus durables ? Durant ma visite à Paris en septembre, j’ai eu le plaisir de rencontrer Stefanos Fotiou qui travaille au Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP) et est un expert sur ces questions[1]. Ce fut une conversation très enrichissante. Comment promouvoir les “modes de vie durables” ? Le travail de l’UNEP sur les enjeux de la consommation durable est relativement récent et s’est renforcé ces dix dernières années. A l’origine, l’UNEP se concentrait surtout sur les enjeux de production et sur comment réduire les impacts environnementaux de certains secteur : industrie chimique, tourisme etc. Le travail sur le volet consommation est beaucoup plus complexe. Influer sur les modes de consommation pour qu’ils soient plus durables peut se ...